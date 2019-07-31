Samsung Galaxy Note 10 Serisi Biraz Üzebilir!

Akıllı telefon piyasasının zor durumda olduğu günümüz dünyasında, Samsung ardı ardına ürün göndermeye devam ediyor. Şirketin gövde gösterisi yapacağı Galaxy Note 10 serisi, bazı yönlerden son derece iyi özelliklere sahipken, bazı yönlerden de kullanıcılarını üzebilir. İşte haberimizin detayları.

Öncelikli olarak şirket bu seferki modelinde kablosuz hızlı şarj özelliğini kullanmak istedi. Böylece şarj sorunu büyük ölçüde halledilebilir düzeye geldi. Ayrıca cihazda, yeni çıkmış olan IP69 sertifikası yer alacak. Böylece şirket bu yeni modelinde üst düzey suya dayanıklılık garantisi veriyor.

Samsung Galaxy Note10 batarya bakımından tatmin edici

Samsung Galaxy Note 10, 4170 mAh bir bataryanın yanı sıra 3'lü kamera kurulumuna da sahip olacak. Note10+ ise 4500 mAh bataryayla beraber 4'lü bir kamera sunacak. Böylece hem kamera, hem de batarya yönünden kullanıcıların şanslı olacağını söyleyebiliriz.

Uygulamaları donmadan kullanmak isteyen kişiler için 8 GB ve 12 GB RAM özelliklerine sahip olacak. Galaxy Note 10 modelleri üstün özellikler sunacak. Ancak Samsung, QHD (1440p) ekran kalitesini kullanıcılarına vermeyecek. Bu durum 2014 yılından beri ilk defa yaşanıyor.

Bu yeni cihaz 7 Ağustos 2019 tarihinde tanıtılacak. Her ne kadar diğer özellikleri üst düzey olsa bile, eğer ekran kalitesi iyi olmazsa kullanıcılar tatmin olmayacak. Peki sizce de Samsung Galaxy Note 10 modeli kullanıcılara istediğini verebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.