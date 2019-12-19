Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Ruhuna Büründü!

Samsung Galaxy Note 10+ için hazırlanan Star Wars Özel Koleksiyon Paketi ülkemizde satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Star Wars Özel Koleksiyon Paketi

Samsung tarafından Galaxy Note 10+ ve Galaxy Buds için hazırlanan özel Star Wars tasarımı gün içerisinde ön siparişe sunulacak. Star Wars'tan esinlenen bu koleksiyon paketinin içeriği şu şekilde:

Samsung Galaxy Note 10+

S-Pen

Deri Kılıf

Samsung Galaxy Buds

Metal Rozet

Bu ürünlerin hepsinin tasarımında Star Wars esintilerinin olduğunu söyleyelim. Yalnızca Samsung Online Mağaza üzerinden satışa sunulacak olan Galaxy Note 10+ Star Wars Özel Koleksiyon Paketi, 19 Aralık 2019 tarihinde 16'00 itibarıyla ön siparişe sunulacak. Bu pakete sahip olmak isteyen tüketiciler 11,999 TL fiyat etiketi ile satın alabilecekler.

Bu arada merakla beklenen Star Wars: The Rise of Skywalker birkaç saat sonra vizyonda olacak. Yeni filmi 20 Aralık tarihi itibarıyla izleyebilirsiniz.