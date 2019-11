Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! Türkiye'ye de Geliyor

Samsung yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Geçtiğimiz haftalarda Note 10 ve Note 10 Plus modellerini duyuran şirket şimdi ise Note 10 Plus Star Wars Special Edition modelini tanıttı. Gelin hep beraber Türkiye'ye de gelecek olan Note 10 Plus Star Wars Special Edition'un tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Note 10 Plus Star Wars Special Edition Özellikleri

Note 10 Plus Star Wars Special Edition, hali hazırda mevcut olan Note 10 Plus modeli ile aynı özelliklere sahip. Note 10 Plus Star Wars Special Edition, 6.8 inç Dynamic AMOLED ekrana sahip. Cihazın ekranı 1440x3040 çözünürlüğünde. Gücünü 8 çekirdekli Samsung Exynos 9825 yonga setinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12 MP ana + 16 MP geniş açı + 12 MP telefoto + TOF sensör. Note 10 Plus Star Wars Special Edition'un ön kısmında bir adet 10 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

4.300 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon 10 Aralık 2019'da bazı pazarlarda satışa sunulacak.

Note 10 Plus Star Wars Special Edition Fiyatı

Note 10 Plus Star Wars Special Edition'un fiyatının 1.299 dolar olduğu açıklandı. Akıllı telefon kırmızı bir S-Pen ile birlikte gelmekte. Note 10 Plus Star Wars Special Edition'nun satışa sunulacağı ülkeler şu şekilde: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Kore, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç, Türkiye, BAE, İngiltere ve ABD.

Akıllı telefonun Türkiye fiyatı açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz.