Samsung Galaxy Note 10 Tanıtım Tarihi ve Lansman Yeri Belli Oldu

Samsung Galaxy S10 serisinin ardından beklenen model olan Note 10’un tanıtım tarihi belli oldu. Tasarımsal olarak büyük değişiklikler göreceğimiz Samsung Galaxy Note 10 telefonun lansman tarihiyle birlikte yeri de ortaya çıktı.

Akıllı telefonda kaleme ihtiyaç duyan kullanıcıların tercih ettiği model olan Galaxy Note serisinin yeni üyesi Note 10’un Ağustos ayında tanıtılacağını biliyorduk ancak kesin olarak tanıtılacağı tarih ve yer Samsung tarafından açıklanmamıştı. Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden CNET’e göre Samsung Galaxy Note 10, 7 Ağustos’ta New York, Brooklyn’deki Barclays Center’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Galaxy Note 9 da burada tanıtılmıştı.

Eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone modelleri iPhone 11 (iPhone XI), iPhone 11 Max (iPhone XI Max), iPhone XR 2019’dan önce göreceğimiz Samsung amiral gemisi telefonu Note 10’un tasarımına ilişkin; Bixby tuşu ve 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması dışında fiziksel tuşların bulunmayacağı konuşuluyor. Infinity-O ekran, dikey dizili üçlü/dörtlü kamera, Snapdragon 855/Exynos 9820 işlemci, 45W kablosuz hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geleceği kesin. Ayrıca aynı etkinlikte Note 10 Pro modelinin de tanıtılması bekleniyor. Note 10 Pro, Note 10’a kıyasla biraz daha güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. İki model de 5G desteğine sahip olacak.