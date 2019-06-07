Samsung Galaxy Note 10 Tasarımında Üzen Detay!

Samsung Galaxy Note 10’un tasarım detaylarını gösteren görseller internete sızdırıldı. Render görüntüler, Samsung Note 10’un tasarımında büyük değişikliğe gidildiğini gösteriyor.

Bixby Tuşu ve Kulaklık Girişine Elveda!

Samsung, her sene olduğu gibi Ağustos ayında Note serisinin yeni üyesini; Galaxy Note 10’u tanıtacak. 3.5 mm kulaklık girişi ve fiziksel butonlara yer verilmeyen bir model olacağı konuşulan Note 10’un tasarım detaylarını açıkça gösteren yüksek kalitede CAD render görselleri bugün paylaşıldı. 91Mobiles tarafından paylaşılan görselde Samsung’un amiral gemisine her açıdan bakıyoruz. Standart kulaklık girişinin kaldırılması dışında güç tuşunun sağdan sola taşındığını ve ses tuşunun altına konumlandırıldığını görüyoruz. Mevcut modellerde ayrı olarak, cihazın sol tarafında konumlandırılan Bixby tuşunun olmadığı dikkat çekiyor. Bixby dışında Google Asistan veya başka işlevlerin atanabildiği özel tuşun Note 10’da güç tuşuna yerleştirileceği tahmin ediliyor. Telefonun altına baktığımızda bir değişiklik göze çarpmıyor; S Pen, USB-C portu ve hoparlör ızgarası yerini koruyor.

Note 10 Pro Sürprizi Gelebilir

Infinity-O kullanıcıların deyimiyle delikli tasarımlı ekranla bizleri karşılayan Samsung Note 10, S10+’ın aksine önde tek kamera sensörü bulunduruyor. 7.9mm inceliğe sahip olan telefonun arkasına baktığımızda dikey hizalanmış üçlü kamera dikkat çekiyor. Bu kamera dizilimini göreceğimiz ilk amiral gemisi model olacak. Mevcut Note 9’da ve S10 serisindeki yan yana dizili sensörler yerini dikey dizilime bırakacak. Yazılım tarafında ise tahmin edeceğiniz üzere ülkelere göre Snapdragon 855 ve Exynos 9820 ayrımı olacak. Sürpriz olarak, Note 10 Pro gelebilir. 12GB RAM, 6.75 inç ekran, dörtlü arka kamera, UFS 3.0 depolama, 4500 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğiyle geleceği söylenen Galaxy Note 10 Pro’nun Note 10 ile birlikte Ağustos ayında tanıtılacağı ancak Eylül başında pazara sunulacağı konuşuluyor.