Samsung Galaxy Note 10'un Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

Samsung'un yeni amiral gemisinin piyasaya sürülmesine bir hafta kala, Galaxy Note 10 ön siparişiyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Güney Koreli şirketin 7 Ağustos'ta Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ için ön sipariş almaya başlayabileceği iddia edildi.

Samsung, merakla beklenen yeni nesil Galaxy Note ailesini 7 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte vitrine çıkacak. Etkinliğin adresi ise New York olacak. Güney Koreli şirket, lansman sırasında cihazın ne zaman satışa sunulacağını açıklayacak; ancak yeni bir rapor, Galaxy Note 10’un 23 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alacağını söylüyor.

Aynı raporda, 7 Ağustos'taki lansmandan kısa bir süre sonra Galaxy Note 10 ve Note 10+ için ön siparişlerin açılacağı belirtiliyor. Daha önce bildirildiği gibi, fiyatların 999 eurodan başlaması bekleniyor. Samsung ayrıca, cihaz yükseltmesi yapmak isteyen müşterilere cömert takas teklifleri de sunabilir.

Rapora göre Galaxy Note 10, Avrupa'da 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla piyasaya sunulacak. Yani 128GB depolama alanı opsiyonu olmayacak. Galaxy Note 10+ ise hem 256GB hem de 512GB varyantlarında 12GB RAM'e sahip olacak. Galaxy Note 10’u ön sipariş eden kullanıcıların hangi hediyelere sahip olacağı konusunda ise henüz bir bilgiye sahip değiliz.

Yukarda da belirttiğimiz gibi Galaxy Note 10 serisi, 7 Ağustos’ta ABD’nin New York şehrinde düzenlenecek lansmanda tanıtılacak. O zamana kadar yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!