Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Tasarımı Netleşti

Samsung Galaxy Note 10’un tanıtılmasına az bir süre kala heyecanlandıran bir sızıntı gerçekleşti. Samsung Galaxy Note 10 nasıl olacak? Galaxy Note tasarımında hangi değişikliklere gidilecek? İşte Galaxy Note 10’u bekleyenler için Samsung’dan paylaşılan resmi basın görselleri:

İşlevsel kalemiyle akıllı telefon kullanıcılarının tercihi Samsung Galaxy Note serisinin yeni modelinin resmi olarak tanıtılmasına çok az kaldı. 7 Ağustos New York’ta düzenlenecek lansmanda Samsung’un üst seviye akıllı telefonu Note 10 tanıtılacak. Bugün paylaşılan basın görsellerine göre Samsung, etkinlikte iki Galaxy Note 10 modeliyle karşımıza çıkaca. 6.3 inç Galaxy Note 10 ve 6.75 inç Galaxy Note 10+ modelinin tanıtılması bekleniyor. İki model de S10+’ın aksine tek delikli ön kamerayla gelecek ve üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz. Görsellerden anlaşılacağı üzere parmak izi sensörü ekrana gömülü olacak. Bazı kullanıcıların hiç kullanmadığı, bazılarının yerine başka işlev atadığı Bixby tuşunun olmaması dikkat çeken detaylar arasında. Bir diğer dikkat çeken ve kullanıcıların hoşlanmayacağı detay da; kulaklık girişinin olmaması. Note 10 ile geleneksel 3.5 mm kulaklık girişine veda edeceğiz gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus

Samsung’un bazı modellerinde gördüğümüz ancak ilk Huawei’nin telefonlarında yer verdiği gradyan renkli kasaya sahip olacak olan Samsung Galaxy Note 10 telefonun teknik özellikleri de ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.