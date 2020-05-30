Samsung Galaxy Note 20 Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 20 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Birçok özelliği ortaya çıkan cihazın, şimdi de pil kapasitesi ortaya çıktı. İşte Galaxy Note 20'nin pil kapasitesi ve diğer özellikleri.

Samsung'un yıllardır en sevilen serisi olan Note, dönemine göre yüksek performanslı cihazlar ortaya koyarak tarzını yansıtmıştı. Şimdi Note 20 serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Samsung, cihazları hakkında bazı bilgileri gizli tutmuyor. Gelen bilglerde Note 20 modelinin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Galaxy Note 20, 4300mAh batarya ile birlikte geliyor

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 20+ modelinin 4.500mAh batarya ile beraber geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu durum akıllara Note 20 modelinin 4000mAh batarya ile beraber geleceği fikrini çağrıştırmıştı. Ancak Çin 3C sertifika veritabanı incelendiğinde Samsung'un bu modelde kullandığı pilin bilgilerine ulaşıldı. Model numarası EB-BN980ABY olan Note 20 pilinin, 4300mAh olduğu anlaşıldı.

Tabi bu 4000'den çok farklı bir değer gibi gelmese de, özellikle 5G teknolojisinin kullanıldığı cihazlarda çok işe yarayacaktır. Aynı zamanda bu bilgi, Note 20 modelinin Pro modeline daha yakın bir cihaz olacağını gösteriyor. Yani fiyat olarak Note 20 modelinin tercih edilebilirliği artıyor.

120Hz Super AMOLED ekran ile beraber gelmesi beklenen Note 20 modelleri, yakın bir tarihte bizlerle birlikte olacak. Bakalım cihazların fiyatları ne kadar olacak.