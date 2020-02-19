Samsung Galaxy Note 20'den Detaylar Gelmeye Başladı

Samsung'un yeni Note serisi akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Gelin hep beraber Galaxy Note 20 hakkında gelen ilk detaylara göz atalım.

Note 20, Y enilikçi Kavisli Ekrana ve Projektöre Sahip Olabilir

PatentlyMobile, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin Samsung'a bükülmüş kenarı olan bir ekrana sahip Galaxy akıllı telefon için patent verdiği bilgisini paylaştı. Bu bükülmüş ekranda bir veya birden daha fazla fiziksel düğmenin olacağı söylenmekte. Samsung'un yeni almış olduğu patenti Note 20'de kullanacağı konuşulmakta.

Patentte ayrıca bir hologram cihazı ve projektörden de bahsedilmekte. Note 20 projeksiyon özelliğine sahip olur ise rakiplerine büyük fark atacak gibi gözüküyor. Note 20'nin 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı da yine gelen sızıntılar arasından bulunmakta. Note 20'yi S serisinden ayıran en büyük özellik S Pen ile gelecek olması. Akıllı telefon hakkındaki detayların ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Galaxy Note 20 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Note 20'nin projeksiyon özelliği ile geleceği iddiası ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!