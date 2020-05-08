Samsung Galaxy Note 20 Durum Göstergesi ile Gelecek

Samsung önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Note 20 için çalışmalara ara vermeden devam ederken yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bazı yeni sızıntılara göre Samsung Galaxy Note 20 durum göstergesi ile birlikte gelecek. Yeni sızıntı hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda!

Samsung Galaxy Note 20 Durum Göstergesi Ne İşe Yarar?

Galaxy Note 20 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlasa da denklemin önemli bir kısmı halen kayıp durumda. Örneğin bazı sızıntılar ekran altı kamera teknolojisini işaret ederken, bazı sızıntılar bu teknolojinin kullanıma hazır olmadığını ve ekran içi kamera teknolojisinin kullanılacağını işaret ediyor.

Samsung tarafından alınan ve Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından onaylanan yeni bir patent, yeni modelin ekran içi kamera teknolojisi ile geleceğini ve bunun yanında yer alacak bir durum göstergesi olacağını işaret ediyor.

Bu göstergenin yer aldığı birkaç patent mevcut. Gösterge, bazı durumlarda kameranın yanında, bazı durumlarda kameranın altında ve bazı durumlarda kameranın çevresinde yer alıyor. Buna karşın hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Tabii bu özelliğin cihazda kesin olarak yer alacağı da şu aşamada net değil.

Hemen üstteki görsellerde de görebileceğiniz bu özellik, çok dar bir yapıda olduğu için bilgi akışı sağlamak konusunda çok işlevsel bir yapıya sahip değil. Ancak örneğin bir indirmenin ne kadarlık kısmının tamamlandığını görmek için kullanılabilir. Bu sayede telefonla etkileşim kurmadan ve hatta ekranı dahi açmadan bazı ilerlemeleri görmeniz mümkün olabilir.

Tabii diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bu patentin de nihai üründe kesinlikle yer alıp almayacağını bilemeyiz. Patentler daha ziyade şirketlerin bu yönde bir ilgisinin olduğunu bizlere gösterir.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce durum göstergesi ne gibi koşullarda değerlendirilebilir? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.