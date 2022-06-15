Samsung Galaxy Note 20, Haziran Güncellemesini Almaya Başladı

Samsung Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonlar, Haziran 2022 güvenlik güncellemesini almaya başladı. Samsung Galaxy Note 20 ve 20 Ultra akıllı telefonlar için yazılım güncellemesi ilk olarak geçen hafta ABD'de kullanıma sunuldu ancak şimdiye kadar diğer bölgelere de ulaşmış olması bekleniyor. Güncelleme, yalnızca kararlılık ve güvenlik değişiklikleri taşımakla kalmıyor, aynı zamanda bu akıllı telefonlara çeşitli kamera iyileştirmeleri de getiriyor.

Sammobile tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, Galaxy Note 20 ve Note 20 ultra için Haziran 2022 güncellemesini kullanıma sunmaya başladı. En son yazılım güncellemesi, donanım yazılımı sürümü N98xU1UEU2FVEB ile birlikte geliyor. Rapora göre güncelleme ilk olarak ABD'de yayınlandı.

Samsung Galaxy Note 20, Haziran 2022 Güncellemesi Detayları

Güvenlik güncellemesi, normal hata düzeltmelerinden ve güvenlik yamalarından çok daha fazlasını getiriyor. Keza boyutunun da 1 GB'dan fazla olması bunu gösteriyor. Değişiklik günlüğüne göre, güncelleme bazı küçük ama önemli kamera iyileştirmeleri getiriyor.

Samsung ayrıca en son güncellemenin telefonun Gece portresi özelliğini de geliştirdiğini iddia ediyor, bu da artık düşük ışık koşullarında bile daha kaliteli portreler yakalayabileceğiniz anlamına geliyor. Değişiklik günlüğü ayrıca bazı genel kararlılık ve güvenlik düzeltmelerinden de bahsediyor.

Galaxy Note 20 veya Galaxy Note 20 Ultra kullanıcısıysanız Ayarlar > Yazılım güncellemesi'ne gidip İndir ve Yükle'ye dokunarak en son yazılım güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz. Hatırlatmak gerekirse Galaxy Note 20 serisi 2020'de Android 10 işletim sistemi ile piyasaya sürüldü. Akıllı telefon, vaat edilen Android 12 güncellemesini zaten aldı ve yakında çıkacak olan Android 13 güncellemesini de alacak.