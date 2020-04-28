Samsung Galaxy Note 20 İşlemcisi Exynos 992 Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Samsung, Snapdragon 865 işlemciden daha iyi performans göstermesi için Exynos 990 işlemcisini revize etme üzerine çalışıyor. Yenilenen Exynos 990 işlemci (Exynos 992) Galaxy Note 20 serisine güç verecek.

Exynos 992 İşlemci Geliyor

Samsung’un Snapdragon 865 işlemciden daha üstün performans gösterecek yeni Exynos 990 işlemcisini Ağustos ayında tanıtılacak Galaxy Note 20 serisinde kullanması bekleniyor. 6nm üretim sürecinden geçen Exynos 990’un geliştirilmiş sürümü Exynos 992 olarak karşımıza çıkabilir.

Bilindiği üzere, Güney Kore, Amerika ve Çin dışında satılan Galaxy S20 serisi telefonlar, Exynos 990 işlemciden güç alıyor ve Snapdragon sürümlerine kıyasla daha fazla güç tükettiğinden kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Galaxy S20 ve S20 Plus’ın yük altında oldukça sıcak çalışması bunun göstergesi. Exynos 992 işlemciye gelecek olursak, Snapdragon 865’e kıyasla daha iyi performans ve önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sağlayacak gelişmiş mimariye sahip olacak. Kore’de satılan modellerin yeni Exynos 992 işlemci ile gelme ihtimali var.

Snapdragon 865+ vs Exynos 992

Exynos 992’nin geliştirilmesinin bir başka nedeni; Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus işlemciyi tanıtma olasılığı. Samsung, Exynos 990 tasarımını geliştirmeye başladığından, Exynos işlemcili Galaxy Note 20 ile Snapdragon işlemcili Galaxy Note 20 arasında pek fark olmayacak.