Samsung Galaxy Note 20 Katlanabilir Formda Olabilir!

Samsung önümüzdeki dönemlerde Galaxy Note 20 ile karşımıza çıkacak ve yeni model ile ilgili önemli bir rapor ortaya çıktı. İşte yeni detaylar!

Galaxy Note 20 Katlanabilir Yapıda mı Olacak?

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılar Galaxy Note 20 ile tanıtılması beklenen yeni bir katlanabilir telefon modelini işaret ediyordu. Şimdi ise, o katlanabilir cihaz Galaxy Note 20 olabilir gibi görünüyor. Samsung tarafından alınan patent temel olarak Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen bir katlanabilir telefonu kapsıyor. Buna karşın ortalığı karıştıran detay ise modelin sahip olduğu dahili kalem desteği.

Tabii burada diğer bazı ihtimalleri göz önüne almak gerekiyor.

Samsung, Galaxy Note 20 ile birlikte (örneğin) Galaxy Note 20 Fold gibi ikincil bir model tanıtabilir ve belki de seri bu şekilde ikiye bölünür. Ya da Galaxy Fold 2 direkt olarak kalemli bir model olarak satışa sunulabilir ve burada Galaxy Note ailesine dahil bir kayma yaşanmaz.

Nitekim bunları öğrenmek için önümüzde birkaç ay gibi uzun bir süre var. İlerleyen dönemlerde daha net ve daha kesin bilgiler ile karşılaşmamız muhtemel. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Note serisinin katlanabilir forma dönmesini ister misiniz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.