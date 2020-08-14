Samsung Galaxy Note 20 Ön Siparişleri Ne Durumda?

Samsung Galaxy Note 20 9299 TL, Galaxy Note 20 Ultra 12999 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de ön siparişle satışta. Galaxy Note 20, 17 Ağustos; Galaxy Note 20 Ultra, 24 Ağustos’ta Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak. Peki, Galaxy Note 20 ön siparişleri ne durumda?

Samsung Galaxy Note 20 Ön Sipariş Durumu

Samsung Galaxy Note 20 serisi bir süredir ön sipariş ile satışta, yakında da satışa sunulacak. Güney Koreli devin amiral gemisi akıllı telefonu kendi ülkesinde şimdiye kadar 1.17 milyon sattı. Galaxy Note 20 ön sipariş döneminin yarısında Galaxy Note 10’un gerisinde kaldı. Ön siparişlerin tamamlanmasına hala birkaç gün var ancak Samsung’un 1.3 milyon Note 10 ön sipariş rakamını geçmesi zor çünkü tüketici elektroniği alanında ön sipariş rakamları katlanarak düşme eğiliminde.

Samsung’un Galaxy Note ailesi piyasada eşi benzeri olmayan bir deneyim sunmaya devam ediyor, rakipsiz bir cihaz. Seri, kendi ülkesinde popülerliğini koruyor, hatta Galaxy Note 9 ön sipariş rakamlarını 1.6 kat geride bırakmış durumda. Yeni rapora göre ayrıca Galaxy Note 20 Ultra’nın Güney Kore ön siparişlerinin üçte ikisini oluşturduğu bildirildi. Samsung’un agresif fiyatlandırma (tabii ki yurt dışı için) stratejisinin şimdilik şirketin umduğu sonuçları verdiği görülüyor. Mistik Bronz renginin en popüler seçim olduğu söyleniyor. Samsung’un kendi ülkesinde gösterdiği başarıyı globalde gösterip göstermeyeceği merak konusu.

Samsung Galaxy Note 20 Ne Zaman Çıkacak?

Türkiye’de Galaxy Note 20 gönderimleri 24 Ağustos’ta, Note20 Ultra gönderimleri biraz daha erken 17 Ağustos’ta yapılacak. Samsung Galay Buds Live, tüm kategorilerde geçerli 1000 TL hediye çeki, 4 ay YouTube Premium üyelik paketi, Galaxy Note 20 ön siparişe özel hediyeler arasında. Bu arada Türkiye’de sadece 256GB’lık model satılıyor. Eski cihazı getir yeni cihazı götür Samsung’un deyimiyle Note 20 değişim kampanyası da mevcut.