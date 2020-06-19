Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus/Ultra/Pro, 5 Ağustos’ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Samsung Galaxy Note 20 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında detaylı bilgiyi o gün alacağız. Merakla beklenen amiral gemisi telefonları sızdırarak lansman öncesinde heyecan yaratan leakster’lardan Ice Universe, Note 20 Ultra’nın özellikleri ve tasarımını paylaştı. Samsung Galaxy Note 20 Ultra nasıl olacak? sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri

Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10 Plus’ın halefi olacak ve Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alacak. Tek selfie kamera taşıyan daha küçük delik çentik ve daha ufak çerçevelerle birlikte daha dar bir telefon olacak. Telefonun ekranı QHD+ çözünürlüğe çıkabilecek ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Galaxy S20 serisinin aksine hem yüksek ekran çözünürlüğü hem de yenileme hızı aynı anda aktif olacak. Ekranın kendi LTPO OLED olacak; bu daha iyi güç verimliliği sağlayacak anlamına geliyor. Boyut olarak, Galaxy Note 20 Ultra 0.3mm daha ince olacak, ön kameranın deliği 1mm çapında azalacak. Yan çerçeveler Galaxy Note 10 Plus’dan 0.29mm daha dar olacak. Üst ve alt çerçeveler de 0.4mm ufaltılmış olacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Watch 3 ile birlikte Ağustos ayında piyasaya sürülecek. Katlanabilir telefonlar Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G ile Eylül ayında tanışacağız.