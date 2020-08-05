Samsung Galaxy Note 20 Tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini Galaxy UNPACKED 2020 etkinliği kapsamında tanıttı. Samsung Galaxy Note 20 hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Samsung Galaxy Note 20 özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte Samsung Galaxy Note 20 özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri

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Tasarımı ile göz dolduran Samsung Galaxy Note 20 özellikleri ile dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Cihazın ekranı HDR 10+ teknolojisini desteklemekte.

Gücünü 7 nanometrelik Exynos 990 yonga setinden alan Galaxy S20, grafik tarafında ise Mali-G77 MP11 GPU’dan destek almakta. Bu işlemci ile beraber çok daha hızlı bir şekilde oyunlar oynanabilmekte. Exynos 990 bir önceki yonga seti olan Exynos 9820 ve 9825'ten %20 daha hızlı ve verimli çalışmakta.

8 GB RAM ile gelen Galaxy Note 20, 128 GB dahili depolama alanına sahip. 4.300 mAh bataryadan beslenen cihaz 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy Note 20'nin arka tarafında 12 MP ana, 64 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 30X hibrit, 3X optik zoom yapma yeteneğine sahip ve aynı zamanda 8K çekim yapabiliyor.

Akıllı telefonun ön kısmında bir adet 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü ise 4K çekim yapabilmekte.

Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan akıllı telefonun Mistik Bronz, Mistik Gri ve Mistik Yeşil renk seçenekleri bulunuyor.

Samsung Galaxy Note 20 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Süper AMOLED

İşlemci: 7 nm Exynos 990

GPU: Mali-G77 MP11

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Batarya: 4.300 mAh, 45W kablolu hızlı şarj

Arka Kamera: 12 MP ana, 64 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP

Samsung Galaxy Note 20 Fiyatı

Samsung Galaxy Note 20'nin 4G destekli modelinin yurt dışı fiyatı 950 euro olarak açıklandı. 5G destekli modelin başlangıç fiyatı ise 1,023 euro.

Yeni modelin ülkemizdeki tavsiye edilen resmi satış fiyatı 9.299 TL olarak duyuruldu.

Sizler Samsung Galaxy Note 20 hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini nasıl buldunuz? Sizce Galaxy Note 20'nin Türkiye fiyatı nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!