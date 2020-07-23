Samsung Galaxy Note 20 Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra özelliklerinden sonra Galaxy Note20’nin özellikleri sızdırıldı. Galaxy Note 20 serisi hakkında bilmediğimiz bir şey kalmadı. Samsung’un 5 Ağustos’ta Unpacked etkinliğinde tanıtacağı amiral gemisi telefonlarından Galaxy Note 20 özellikleri, tasarımı, tüm detaylarıyla haberimizde.

Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20 serisinin tanıtılmasına çok az kaldı. Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tasarımı, özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, her şeyi 5 Ağustos’ta online düzenlenecek Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz. Ancak şimdideen iki modelin de tüm özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Note 20, düz bir ekrana sahip olacak; arkası plastik, metal çerçeveli bir Note20 bizleri bekliyor. Note 20’nin hem 4G hem de 5G versiyonu olacak ve 4G model biraz daha ucuz olacak. 6.7 inç, 1080 x 2400, 60Hz yenilleme hızını destekleyen Super AMOLED ekranla gelecek. Düz Note 20’de Galaxy S20 serisindeki ultrasonik parmak izi okuyucu kullanılacak. Türkiye’de satılacak model, Samsung’un Exynos 990 işlemcisinden güç alacak. 8GB RAM ve 256GB genişletilemeyen depolama ile gelecek telefonda 3.5mm kulaklık girişi de olmayacak.

Kamera tarafında, Note 20’nin ana kamerası, büyük 1.8um piksel boyutı ve çift piksel otomatik odaklamalı 12 megapiksel f/1.8 sensörüne sahip olacak. Ultra geniş kamera f/2.2 diyafram ve 1.4um piksel ile ana kameraya eşlik edecek. Ayrıca f/2.0 diyafram ve 1um pikselli 64 megapiksel 3x zoom kamera mevcut olacak. 30x hibrit zoom sunacak ve 8K video kaydını destekleyecek. Önde, ekranın ortasına konumlandırılmış 10 megeapiksel selfie kamera göreceğiz. Ön kamerada da çift piksel otomatik odaklama özelliği olacak ve f/2.2 diyafram, 1.22um piksele sahip olacak.

Samsung Galaxy Note 20 - Mistik Bronz ve Gri

Galaxy Note 20, IP68 sertifikalı olacak. Bu, telefonun 1.5 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanabileeceği anlamına geliyor. Çift SIM’in yanı sıra eSIM’i destekleyecek telefon, 4300 mAh bataryadan güç alacak. Kutudan çıkacak şarj aleti ile şarj edilmesi durumunda %0’dan %50’ye 30 dakikada pili doldurulabilecek. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği de olacak ancak değerleri bilmiyoruz.

Note 20’nin S-Pen kalemi 26ms gecikme süresine sahip olacak. Ultra modelin kalemi daha düşük gecikmeli çalışacak. Daha büyük, daha pahalı ultra modelde olduğu gibi Microsoft’un Project xCloud ve Xbox Game Pass ile kullanım için optimize edilecek. İki şirket Office uygulamaları ve Kablosuz DeX için işbirliği yapacak.

Note 20, One UI 2.x ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile gelecek. Öncelikli olarak 5G modelin tanıtılması ve Avrupa’da Mistik Bronz, Mistik Gri ve Mistik Yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyatlandırma hakkında hiçbir bilgi yok.