Samsung Galaxy Note 20 Parçalarına Ayrıldı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, inceleyenlerin beğenisi kazanırken, düz Galaxy Note 20 birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattı. Ortak şikayetler, cihazın yüksek yenileme hızlı ekrana sahip olmaması, aynı zamanda plastik gövdeye sahip olmasına rağmen fiyat etiketinin yüksek olması. Cihazları parçalarına ayıran ekip PBKreviews, Galaxy Note 20’yi parçalarına ayırdı. Daha ucuz olan Note’un içine bakış atıyor, tamir etmenin ne denli zor olduğunu görüyoruz.

Hızlı ısıtma ve kaldırma aracının çalıştırılmasıyla arka kapa hızla çıkıyor. Plastik yapı gereği basınç altında sallanıyor, kamera kesiklerinin yanında bulunan ikincil mikrofonlardan birini de ortaya çıkarıyor. Daha sonra OIS özellikli 12 megapiksel geniş ve 64 megapiksel telefoto kameraları görüyoruz. Daha derine indiğimizde kablosuz şarj pedi, kulaklık ve 4300 mAh bataryayı görüyoruz. S Pen yuvası pilin hemen yanına yerleştirilmiş.

Ardından alt hoparlör ve selfie kamerası ile anakartı serbest bırakan çift bağlantı kablosu geliyor. Çekme tırnaklarının bulunmaması nedeniyle pili çıkarmak kolay bir iş değil; bu nedenle en iyi seçenek yapıştırıcıyı yandan ısıtmak veya biraz silme alkol kullanmak. Bir başka ilginç kısım, pil bölmesinin altında bulunan ekranının bir parçası olduğundan kullanıcı tarafından değiştirilmesi güç parmak izi okuyucusu. Tüm iç kısım çıkarıldıktan sonra ekran biraz ısıyla kaldırılabilir ancak evde kesinlikle denememekte fayda var. Detaylı Galaxy Note 20 parçalarına ayırma (teardown) işlemine aşağıdaki videodan bakabilirsiniz: