Samsung Galaxy Note 20'de Ucuza Kaçılacak

Samsung ilerleyen günlerde Unpacked 2020 etkinliğini düzenleyecek ve bu etkinliğin yıldızı hiç şüphesiz Samsung Galaxy Note 20 olacak. Öte taraftan geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı sızıntılara göre yeni model, yüksek fiyat seviyesi ile yer alacağı premium segmente yakışmayacak bir teknik detay ile gelebilir.

Samsung Galaxy Note 20 Plastik Kasa ile Gelebilir!

Eğer yüksek fiyatlar ödeyip bir akıllı telefon alıyorsanız temel olarak güçlü teknik bileşenlere ve kaliteli malzeme yapısına sahip olmayı beklersiniz. Bazı yeni sızıntılara göre Galaxy Note 20 bunlardan ilkini başarılı bir şekilde sunacak olsa da malzeme yapısı noktasında bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

Son sızıntılar dahilinde Galaxy Note 20 metal çerçeve ile birlikte gelecek ancak plastik arka kasa ile kutudan çıkacak. Ülkemizde muhtemelen 10,000 TL dolaylarında fiyat etiketine sahip olacak bir akıllı telefonun plastik kasaya sahip olması şu aşamada oldukça garip gözüküyor.

Peki siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Binlerce lira ödeyerek aldığınız premium segment bir cihazda plastik kasanın bulunmasını ister miydiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.