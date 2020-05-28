Samsung Galaxy Note 20 Plus Batarya Kapasitesi ve Hızlı Şarj Değeri Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni 5nm işlemcisi Exynos 992’den güç alacak Galaxy Note 20 Plus, hızlı şarj konusunda üzecek gibi. Telefonun daha hızlı şarj sunacağı vardı ancak bu olmayacak. Çin merkezli sertifkasyon şirketi 3C’den onay alan telefonun Galaxy S20 Plus ile aynı batarya kapasitesi ve şarj hızına sahip olacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 20 Plus Hızlı Şarjda Üzecek!

Samsung Galaxy Note 20 Plus’ın Note 20 ve Fold 2 ile birlikte Ağustos ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadar telefonun özelliklerine ilişkin birçok bilgi sızdırıldı. Galaxy Note 20+’ın 6.9 inç, QHD+ çözünürlüğe çıkabilen, 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED LTPO ekrana sahip olacağını, Exynos 992/Snapdragon 865 işlemciden güç alacağı, periskop kamera bulunduracağı ancak Galaxy S20 Ultra gibi 100x zoom’u desteklemeyeceğini, ultrasonic parmak izi okuyucuya bulunduracağını biliyorduk. Son olarak pil kapasitesi ve hızlı şarj değeri sızdırıldı. Çin’in sertifikasyon firması 3C’den (CCC-Çin Zorunlu Sertifika) “SM-N9860 model numarası ile” geçen Galaxy Note 20+, 25W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4500 mAh batarya ile gelecek.

Samsung Galaxy Note 20 Plus Özellikleri