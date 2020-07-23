Samsung Galaxy Note 20 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Note 20 hakkında gelen sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Tüm özellikleri sızdırılan cihazın bu kez de renk seçenekleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy Note 20 renk seçenekleri ile dikkatleri üzerine çekecek. İşte Samsung Galaxy Note 20 renk seçenekleri.

Samsung Galaxy Note 20 Renk Seçenekleri

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Samsung Galaxy Note 20'de üç farklı renk seçeneği olacak. Bu renk seçenekleri şu şekilde: mistik yeşil, mistik bronz ve mistik gri. Sızdırılan görsellere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç Super AMOLED ekranla gelecek. Cihazda Exynos 990 yonga seti, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı yer alacak.

Akıllı telefonun arka tarafında üç adet kamera sensörü olacak. Bu sensörler; 12MP ana, 12MP ultra geniş açı ve 64MP telefoto. Ön kısımda ise bizleri 10 MP'lik kamera sensörü karşılayacak. Note 20'nin tüm özelliklerine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 20 ailesi 5 Ağustos'ta düzenlenecek olan UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılacak.