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  4. Samsung Galaxy Note 20 için Rezervasyon Programı Başlatıldı

Samsung Galaxy Note 20 için Rezervasyon Programı Başlatıldı

Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı Samsung Galaxy Note 20 için rezervasyon programı oluşturuldu. Peki bu ne anlama geliyor ve hangi avantajları sunuyor?

Samsung Galaxy Note 20 Rezervasyon Programı
Berk Demirci
Berk Demirci -

Samsung önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Unpacked 2020 sırasında yeni akıllı telefon ve giyilebilir aksesuar modellerini tüketicilerle buluşturacak. Bu etkinliğin yıldız ismi olan Samsung Galaxy Note 20 için resmi rezervasyon programı başlatıldı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Samsung Galaxy Note 20 Rezervasyon Programı Nedir?

Şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde başlatılan rezervasyon programı ile birlikte kullanıcılar, yeni akıllı telefon modellerine önden rezervasyon yaptırabilme şansını elde ediyor. Rezervasyonların ön siparişler ile aynı şeyler olmadığını hatırlatalım ancak bazı avantajlarla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ön Siparişe Sunuldu -1

- Eğer yeni modeller için bir rezervasyon oluşturursanız, modeller halka açık şekilde tanıtılana kadar ödeme yapmanıza gerek yok. Eğer, örneğin, Galaxy Note 20'yi beğenirseniz ve satın almak isterseniz bu durumda erken teslimat şansını elde etmiş oluyorsunuz. Yani bazı durumlarda haftalarca sürebilecek stok sorunları ile uğraşmanıza gerek kalmıyor.

- Buna ek olarak rezervasyon yaptıran ve ürünü satın alan kullanıcılar, 50 dolar tutarındaki hediye çekini kazanmış oluyor. Yaklaşık 350 TL tutarındaki bu hediye çekini akıllı saat ya da diğer aksesuarlara harcayabilmeniz mümkün.

Samsung Galaxy Note 20 Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı MOBİL Samsung Galaxy Note 20 Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Şu aşamada bu programın ya da bir benzerinin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı belli değil. Peki siz bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.

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