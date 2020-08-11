Samsung Galaxy Note 20 S Pen Özellikleri (Resmi Video)

Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, daha zengin tasarım ve birçok gelişmiş özelliğe sahip. Bununla birlikte Galaxy Note serisi cihazların en önemli yönü S Pen kalem. Samsung, yeni Galaxy Note cihazlarıyla gecikmeyi azaltarak ve çok daha fazla özellik ekleyerek S Pen kullanma deneyimini geliştirdi.

Samsung, Galaxy Note 20’de S Pen gecikmesini 26ms’ye düşürürken, Galaxy Note 20 Ultra’da gecik süresini 9ms’ye düşürdü. İki telefon da S Pen’i kullanırken gerçek bir kağıt ve kalem benzeri bir his veriyor. Galaxy Note 20 Ultra’nın 120Hz yenileme hızına sahip ekranı S Pen’i performansını daha da artırıyor.

Samsung Galaxy Note 20 S Pen Özellikleri

Samsung, kodu yeniden yazarak ve donanımı geliştirerek tüm teknolojiyi geliştirdi. Güney Koreli akıllı telefon devi ayrıca harf, desen ve şekillere ilişkin yüz binlerce örnek veri toplamak için yapay zeka (AI) teknolojisinden yararlandı ve makine öğrenimi yoluyla tahmini geliştirdi. Yeni telefonlara ayrıca ekrana dokunmadan kullanıcı arayüzünde gezinme yeteneği de dahil olmak üzere daha fazla Air Actions (kalemin ekrana dokunmadan kullanılmasına dayalı işlemler) ekledi. İki telefona da beş yeni Anywhere Actions (v hareketi ile Akıllı Seçimi etkinleştirme, S-Pen’i sallayarak Yakalama ve Yazma özelliğini etkinleştirme, < hareketi ile önceki ekrana dönme, > hareketi ile çoklu görev menüsünü açma, ^ hareketi ile ana ekrana dönme) eklendi.

Yeni Samsung Notlar Uygulaması Özellikleri

Samsung, Samsung Notlar uygulamasında da çeşitli iyileştirmeler yaptı. Kullanıcılar artık çizim yaparken veya yazarken arka plan rengini değiştirebiliyor ve takvim, görev görünümü dahil olmak üzere önceden hazırlanmış şablonları seçebiliyor. PDF dosyaları, yazı yazmak veya açıklama eklemek için uygulamaya aktarılabiliyor. Kullanıcılar PDF dosyasına açıklama eklerken eylemleriyle senkronize olan sesleri kaydedebiliyor. PDF dosyaları ek açıklama eklenip Microsoft PowerPoint veya Microsoft Word dosyalarını dönüştürülebiliyor. Not alırken yazı eğik görünebiliyor, Samsung artık bunu düzeltme olanağı sunuyor. Uygulama ayrıca klasörler aracılığıyla gelişmiş dosya yönetimine sahip. Yeni Samsung Notlar ayrıca dosyaları gerçek zamanlı olarak eşitliyor, böylece değişiklikler tüm cihazlarda anında görülüyor.