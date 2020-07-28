Samsung Galaxy Note 20 Serisi Fiyatları Sızdırıldı: Böbrek Yetmez

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından tanıtılması merakla beklenen Samsung Galaxy Note 20 fiyatı ne kadar olacak? Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı. Samsung Galaxy Note 20 serisinin sızdırılan fiyatları haberimizde.

Samsung Galaxy Note 20 Serisinin Fiyatları Üzebilir

Mysmartprice.com isimli internet sitesi Note 20 serisinin fiyatlarını sızdırdı. Cihazların sızan fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: 999 euro

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: 1099 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 GB: 1449 euro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: 1349 euro

Samsung Galaxy Buds Live: 189 euro

Sızdırılan fiyatları şu anki kur ile çevirdiğimizde vergiler hariç şu fiyata denk geliyor:

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: 8.068 TL

Samsung Galaxy Note 20 4G 256GB: 8.875 TL

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 GB: 11.702 TL

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: 10.894 TL

Samsung Galaxy Buds Live: 1.526 TL

Fiyatların sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Cihazlar 5 Ağustos'ta düzenlenecek olan UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Özellik ve fiyat bilgisi etkinlikte resmi olarak açıklanacak.

Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç Super AMOLED ekranla gelecek. Cihazda Exynos 990 yonga seti, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı yer alacak.

Akıllı telefonun arka tarafında üç adet kamera sensörü olacak. Bu sensörler; 12MP ana, 12MP ultra geniş açı ve 64MP telefoto. Ön kısımda ise bizleri 10 MP'lik kamera sensörü karşılayacak. Note 20'nin tüm özelliklerine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.