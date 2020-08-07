Samsung Galaxy Note 20 Serisi İlk Güncellemesini Aldı

UNPACKED etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra satışa sunulmadan ilk yazılım güncellemelerini almaya başladı.

Note 20 ve Note 20 Ultra Satışa Çıkmadan Güncelleme Aldı

Ön sipariş aşamasında olan Note 20 ve Note 20 Ultra, 500 MB boyuta sahip güncelleme aldı. Yazılım güncellemelerinin cihazlara tam olarak ne gibi yenilikler getirdiği belli değil.

Sürüm notları kısmında sadece Ağustos 2020 Android güvenlik yamasından bahsedilmekte. Tahminlere göre, güncelleme ile performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri gelmekte.

Samsung Galaxy Note 20 Türkiye fiyatı 9.299 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy Note 20 özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Türkiye fiyatı 12.999 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy Note 20 Ultra özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.