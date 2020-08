Samsung Galaxy Note 20 Serisi Farklı Soğutma Çözümleri Kullanıyor

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra 5G, çok geçmeden iFixit tarafından parçalarına ayrıldı. Galaxy Note 20 Ultra 5G, ondan önceki Galaxy 20 Plus, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy S10 Plus ile aynı (3/10) tamir edilebilirlik puanına sahip. Bunun nedeni, Samsung’un amiral gemisini üretme yönteminin temelde yıllar içinde değişmemiş olması.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra iFixit Tarafından Parçalarına Ayrıldı

Samsung’un yeni S Pen kalemi, bileşenlerinin çoğunu yerinde tutmak için çok fazla yapıştırı kullanıyor ve pilin değiştirilmesi her zamanki gibi zor. İyi yanı, baskı devre kartları standart Philips vidalarıyla tutturuluyor. Yeni iFixit sökümünde ortaya çıkan en ilginç özellik, her Galaxy Note 20 modelinin aynı yöntemler kullanılarak soğutulmaması. Bazı Galaxy Note 20 modelleri çoğu amiral gemisinden bekleyeceğiniz türde bakır buhar haznesine sahipken, diğerleri bunun yerine katmanlı grafit termal ped kullanıyor. Bakır buhar haznesi Samsung tarafından daha pahalı Galaxy Note 20 Ultra için ayrılmışken, grafit çözümünün düz Galaxy Note 20 modeli tarafından kullanıldığını düşünebilirsiniz ancak durum böyle görünmüyor. Her iki soğutma yönteminin de Exynos 990 / Snapdragon 865 Plus işlemci ayrımı olmaksızın hem Galaxy Note 20 hem de Galaxy Note 20 Ultra için kullanıldığı görülüyor.

Görünüşe göre, Samsung’un bazı modellerde bakır buhar haznesi, diğerlerinde çok katmanlı grafit termal ped kullanma kararının bir mantığı veya nedeni yok. Belki de şirket farklı soğutma çözümleriyle su testi yapıyor ve bakır buhar haznesi ve ısı borularından uzaklaşmaya hazırlanıyor. Her iki durumda da iyi haber şu ki, şimdiye kadar Galaxy Note 20 veya Galaxy Note 20 Ultra aşırı ısınma ile ilgili herhangi bir şikayet yapılmadı; her iki soğutma yöntemi de iyi çalışıyor gibi görünüyor.

Samsung, neden Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra için farklı soğutma çözümleri kullanıyor? Düşüncelerinizi yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.