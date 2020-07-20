Samsung Galaxy Note 20 Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Samsung yaptığı resmi açıklama ile Unpacked 2020 etkinliğinin gerçekleştirileceği tarihi açıkladı. Bu etkinlik sırasında bazı yeni akıllı telefonlar ve giyilebilir aksesuarlar ile karşılaşmayı bekliyoruz. Nitekim kullanıcıların en merak ettiği modellerden birisi olan Samsung Galaxy Note 20 tanıtım tarihi de bu açıklama ile birlikte ortaya çıkmış oldu.

Samsung Galaxy Note 20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Resmi açıklamalar doğrultusunda Unpacked 2020 etkinliği 5 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek. Eğer etkinliği canlı bir şekilde takip etmek istiyorsanız 5 Ağustos tarihinde ülkemiz saati ile 17:00 itibarıyla canlı yayını izlemeniz mümkün olacak. Peki bu etkinlik sırasında hangi modellerle karşılaşmayı bekliyoruz?

Samsung Galaxy Note 20 ailesi

Samsung Galaxy Fold 2 ya da Samsung Galaxy Z Flip 2

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Buds 2

Şu aşamada bahsettiğimiz tüm ürünler hakkında önemli bilgilere sahibiz. Eğer siz de bu modeller hakkında bilgi edinmek isterseniz Galaxy Note 20 için buraya, Galaxy Fold 2 için buraya, Galaxy Watch 3 için buraya ve Galaxy Buds 2 için buraya tıklayabilir, son ve güncel sızıntılara ulaşabilirsiniz.

Tabii şirketin yukarıdaki modellere ek olarak başka bazı sürprizler ile karşımıza çıkmasını da bekleyebiliriz. Peki siz Unpacked 2020 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin beklediğiniz modeller hangileri? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.