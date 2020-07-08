Samsung Galaxy Note 20 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un uzun zamandır beklenen etkinliği için geri sayım başladı. Sızdırılan bilgiler arasında Samsung'un 5 Ağustos'ta bir etkinlik gerçekleştireceği biliniyordu. Samsung, dün yayınladığı bir videoda bu etkinliği doğruladı. Samsung Galaxy Note 20 tanıtım tarihi böylece ortaya çıkmış oldu.

Samsung Galaxy Note 20 tanıtım tarihi ne zaman?

Samsung, Youtube üzerinden yayınladığı kısa bir video ile Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu. New York'ta gerçekleşecek olan etkinlik 5 Ağustos sabahı başlayacak. Online olarak gerçekleştirilecek olan bu etkinlik Samsung'un internet sitesinde yayınlanacak.

Samsung etkinlikte hangi cihazlarını tantıacağını belirtmedi. Ancak etkinliğin 'hayatınızı güçlendirmek için tasarlanan en son Galaxy cihaz ekosistemi' hakkında olacağını söyledi. Daha önceden gelen sızıntılar doğrultusunda bu cihazların başında Galaxy Note 20 serisinin yer aldığını söyleyebiliriz.

Note 20 modellerinin yanı sıra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Yine etkinlikte akıllı saat modelleri ve kablosuz kulaklık modelleri tanıtılabilir. Bakalım Samsung etkinlikte bir sürpriz cihaz açıklayacak mı.