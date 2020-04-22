Samsung Galaxy Note 20 Tasarımı Yanlışlıkla Paylaşılmış Olabilir!

Samsung önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Özellikle tasarımı ile spekülasyonlara konu olan modelle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Samsung Galaxy Note 20 tasarımı, resmi internet sitesinde yanlışlıkla paylaşılmış olabilir. İşte paylaşılan görüntü!

Samsung Galaxy Note 20 Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy Note 20 ile ilgili belirsizlikler sürüyor olsa da yeni modele yaklaştıkça bazı yeni bilgilerle karşılaşmaya başlıyoruz. Söz konusu şey sızıntılar olduğunda çıkış tarihine kalan süre daraldıkça daha fazla bilgi ile karşılaşmaya başlarız ve bunların en büyüklerini, şirketlerin yanlışlıkla paylaştığı detaylar oluşturur.

Bu durum, Galaxy Note 20'nin resmi internet sitesinde ortaya çıkması ile gerçekleşmiş olabilir.

Samsung ABD resmi internet sitesinde ortaya çıkan ve SamMobile tarafından fark edilen bir görüntü, üç akıllı telefon serisinden birer model içeriyor. Yukarıda gördüğünüz görseldeki üç cihazdan birisi Galaxy S20 ve bir diğeri Galaxy S10 Plus olarak ayırt edilse de ortadaki cihaz şimdiye kadar tanıtılanların ve sızdırılanların hiçbirisine benzemiyor.

Sahip olduğu daha dar çerçeveler ve Galaxy Note modellerinden tanıdığımız köşe yapısı, bu modelin Galaxy Note 20 olabileceğini gösteriyor. Görüntü bize çok fazla bilgi vermese de burada açıkça merak edilen bir soru ortaya çıkıyor: Ön kamera nerede?

Söz konusu görüntüde modelin ne sağında ne de ortasında herhangi bir kamera sensörü görünmüyor. Bunun olası nedenlerinden birisi oldukça ufak bir alan gizlenmiş olsa da kameranın sol tarafta yer alabilecek olması. Ya da daha öncesinde duyduğumuz sızıntılarla işi bir adım ileriye taşıyıp ekran altı kamera teknolojisinden bahsedebiliriz.

Bu teknoloji ekranın tam anlamıyla kullanılabilmesine olanak sunarken lens için bir çentik ya da delik açmaya gerek duymaz. Ancak bu özellik şu an için (çıkış yapmış) hiçbir modelde yer almıyor ve ne zaman kullanıma sunulabileceği de merak konusu.

Yeni modelle Ağustos 2020 döneminde karşılaşmayı bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde merak edilen sorulara daha fazla yanıt bulmamız muhtemel gözüküyor. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.