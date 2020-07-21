Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtacağı Note 20 Ultra hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 360 derece görüntüsü sızdırıldı. Görüntünün sızdırılmasının ardından Note 20 Ultra tasarımı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 360 Derece Görüntüsü

5 Ağustos'ta tanıtılacak olan Note 20 Ultra'nın 360 derece görüntüsü Evleaks tarafından sızdırıldı. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy Note 20 Ultra 360 derece görüntüsüne bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note20 Ultra, 108MP ana kamera, periskop zoom kamera ve ultra geniş kameradan oluşan üçlü ana kameraya sahip olacak. Periskop kamera, Ultra varyantına özel kalması bekleniyor.

Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy Note 20 serisine ek olarak Samsung, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 (ve S7 +), Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live'ı duyuracak.

Galaxy Note 20 için buraya, Galaxy Fold 2 için buraya, Galaxy Watch 3 için buraya ve Galaxy Buds 2 için buraya tıklayabilir, son ve güncel sızıntılara ulaşabilirsiniz.

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