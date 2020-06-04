Samsung Galaxy Note 20 tanıtımı Ağustos ayında gerçekleşecek. Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus dışında Note 20 Ultra modelinin de geleceği doğrulandı. Bluetooth SIG onayı alan cihaz, SM-N986U model numarasıyla göründü. Samsung Galaxy Note 20 Ultra özellikleri de haberimizde.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra İsmi Doğrulandı

Geçtiğimiz ay Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy Note 20 ve Note 20+’ın özellikleri sızdırılmış, Note 20 Ultra modelinin gelmeyeceği bilgisi paylaşılmıştı ancak yeni sertifika görüntüleri gösteriyor ki Galaxy Note 20 Ultra seriyi tamamlayan model olacak. Bluetooth SIG sertifikasını geçen Note 20 Ultra, daha önce Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıkmış ve sızıntılarıyla ünlü Ice Universe cihazın Snapadragon 865 Plus işlemci ile geleceğini kesin olarak belirtmişti. Ayrıca Çinli sertifikasyon şirketi 3C, telefonun kutusundan 25W şarj aleti çıkacağını doğrulamıştı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri

Samsung Note 20 Ultra’nın 6.87 inç, 3096 x 1444 çözünürlük ve 19.3:9 formatında, 120Hz yenileme hızına sahip LTPO ekranla ile gelmesi bekleniyor. Telefonun ana kamera sensörünün 108 megapiksel olacağı, periskop kamera yerine Galaxy S20/S20 Plus’da bulunan 68MP hibrit zoom sensörünü kullanacağı söyleniyor. Telefona 4500 mAh batarya güç verecek. RAM ve depolama alanı seçenekleri belirsizliğini koruyor. Galaxy Note 20 Ultra'nın özelliklerine ilişkin sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.