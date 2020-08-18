Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dayanıklılık Testi (Gorilla Glass Victus Ne Kadar Dayanıklı?)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Gorilla Glass Victus’a sahip ilk akıllı telefon. Bu camı üreten şirket Corning, Victus’un hem düşmelere hem de çizilmelere karşı dayanıklılığı artırdığını söylüyor. Corning, çizilme direncinin Gorilla Glass 6’ya kıyasla 2 kata kadar iyileşme gösterdiğini ve çizilme direncinin rakip alüminosilikat camlardan 4 kata kadar daha iyi olduğunu iddia ediyor. Ancak bu, Gorilla Glass Victus’un ne kadar dayanıklı olduğunu açıklamak için yeterli değil; kullanıcılar cihazın dayanıklılığını gerçekte görmek istiyor. Galaxy Note 20 Ultra dayanıklılık testi tam da bunu sağlıyor.

Gorilla Glass Victus Ne Kadar Dayanıklı?

YouTube’da dayanıklılık testleri ile öne çıkan JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen Galaxy Note 20 Ultra dayanıklılık testi, Gorilla Glass Victus’un dayanıklılığına dikkat çekiyor. Samsung’un bu cihazları önceden uygulanmış bir ekran koruyucuyla birlikte gönderdiğini belirtmek gerek. Bu, çizilmelere karşı ek bir koruma katmanı ekliyor.

Mohs mineral uçları, camın çizileceği aralığı bulmak için kullanılıyor. 6. seviyede Gorilla Glass Victus’da çizikler görülmeye başlıyor, 7. seviyede daha derin izler beliriyor. Galaxy Note 10 Plus’ı koruyan Gorilla Glass 6, 6. seviyede çizilmişti. Bu, Victus’un daha iyi olduğu anlamına gelmiyor, sadece bu testler için Mohs uçlarının sınırlarını belirtiyor.

Corning’in Victus için 4 kat iyileştirilmiş çizilme direnci iddiasının Gorilla Glass 6 yerine normal cama kıyasla olduğunu unutmamak gerek. Mohs ölçeği, plastik, cam ve safir gibi materyaller arasındaki farkı bulmak için sadece kaba bir test. Gorilla Glass Victus, çiziklere dayanmada ne kadar iyi olursa olsun hala cam; bu nedenle 6. seviyede çizikler ortaya çıkıyor.