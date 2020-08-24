Samsung Galaxy Note 20 Ultra Düşme Testi (Drop Test)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra’nın önü ve arkası Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Daha iyi çizilme ve kırılma koruması vadeden Gorilla Glass 6’nın halefi Gorilla Glass Victus’un ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren bir test daha geliştirildi. YouTube kanalı Phoneuff, yeni satışa sunulan Galaxy Note 20 Ultra'yı düşme testine (drop test) tabi tuttu. Samsung Galaxy Note 20 Ultra düşme testinde rakip model ise Apple’ın tepe modeli iPhone 11 Pro Max. İşte sonuç

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Düşme Testi

Ülkemizde 10.000 TL’yi aşan amiral gemisi akıllı telefonları dayanıklılık testlerine sokan YouTube kanallarından biri olan PhoneBuff’ın son konuğu Samsung’un yeni satışa çıkardığı üst seviye modeli Galaxy Note 20 Ultra oldu. Samsung’un en iyisi Apple’ın en iyisi iPhone 11 Pro Max ile karşı karşıya geldi.

Kamera çıkıntısının yanı sıra kamera kusuruyla çok konuşulan Galaxy Note 20 Ultra, sırt üstü sert bir düşüş gerçekleştiriyor. Gorilla Glass Victus ile korunan gövdede kamera bölümünde birkaç çizik, camda da çatlak oluşuyor ancak iPhone 11 Pro Max’ten büyük ölçüde daha iyi performans gösteriyor. Kamera dayanıklılığından sonra sıra kenarlara geliyor. Telefonların köşeleri de oldukça hassas oluyor ve genellikle düşmelerde köşeye denk geliyor. Note 20 Ultra, kenardan birkaç çizik alıyor ancak telefonun görünümü veya performansını etkilemiyor. Yüz üstü düşüşte ise Galaxy Note 20 Ultra, iPhone 11 Pro Max’ten çok çok daha dayanıklı çıkıyor. 10 düşüşten sonra panel hala sağlam, çalışıyor ve yalnızca ışık altında görülebilen küçük çiziklere rastlanıyor.

Tabii ki bir tarafta Samsung’un en yeni akıllı telefonu dururken, diğer tarafta Apple’ın bir sene önceki telefonu duruyor. Düşme testinin iPhone 12 Pro Max ile yapılası daha adil olacaktır. Bakalım, Apple’ın yakında tanıtacağı iPhone 12 serisinin ekranı ne kadar dayanıklı olacak?