Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra Güncellemesi Dağıtılmaya Başladı

Samsung, geçtiğimiz ay yeni Galaxy Note 20 serisini duyurdu. Note 20 Ultra o zamandan bu yana iki güncelleme aldı, üçüncüsü de yolda. Son güncelleme amiral gemisi cihazların kameralarına birkaç iyileştirme getiriyor. Donanım yazılımı sürümü N98*NKSU1ATI2 adını taşıyor ve şimdi Güney Kore’deki kullanıcılar için sunuldu.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Güncellemesi

Galaxy Note 20 Ultra modeli için yayınlanan en son güncelleme kamera performansına iyileştirme getiriyor. Güncelleme ayrıca Note 20 serisinin genel performansını ve güvenliğini de iyileştiriyor. Bu, kararlı bir sürüm beta değil, dolayısıyla kullanıcıların cihazlarını mümkün olan en kısa sürede bu sürüme güncellemeleri tavsiye ediliyor. Güncelleme, Android 10 Q sürümüne dayanıyor. Diğer tüm güncellemelere benzer şekilde, bu OTA güncellemesi Güney Kore’ye özel kablosuz olarak dağıtılıyor. Planlı bir güncelleme, bu nedenle tüm telefonlarda indirilebilir olması biraz zaman alacaktır. Her zamanki gibi kullanıcılara güncellemeyi indirmeden önce verilerini yedeklemeleri öneriliyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri

Samsung’un tepe modeli Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inç 3088 x 1440 Dinamik AMOLED ekrana sahip. Ekran, 120Hz yenileme hızını destekliyor. Kamera bölümünde, 12 megapiksel telefoto, 10 megapiksel ultra geniş ve 108 megapiksel ana kamera mevcut. Önde 10 megapiksel selfie kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryadan güç alan telefonunda kalbinde X55 modemi barındıran Snapdragon 865 Plus/Exynos 990 işlemci var. Yeni Galaxy Note serisi, 24fps’de 8K video kaydına izin verirken, yeni sinematik 21:9 formatında kayıt özelliği de sunuyor. Pro Video modunda odak, ses, pozlama, yakınlaştırma hızı dahil birçok değişiklik yapılabiliyor. Note serisini öne çıkaran özelliklerden S-Pen kalem de yeni modellerde neredeyse gecikmesiz ve yeni özelliklerle geliyor.