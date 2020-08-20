Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da Kamera Kusuru!

Galaxy Note 20 Ultra’nın ilk kullanıcıları cihazlarında birkaç farklı kamera kusurunu bildirmek için Samsung forumlara akın etti. Raporların tutarlılığı ve ikinci derece kanıtlar, Samsung’un elinde kötü bir parti olabileceğini gösteriyor.

Galaxy Note 20 Ultra'da Kamera Kusuru!

Samsung, bugün Galaxy Note 20 Ultra’nın arkasında gözle görülür kamera modülü boşluğu olduğuna dair yüzlerce şikayet aldı. Cihaza erken sahip olan kullanıcılar ayrıca telefonun üçlü kamera kurulumunu koruyan arka cam panelinin yanlış tarafında görünen toz parçacıkları ve buğulaşma tespit etti. Her iki sorun da yanlış şekilde monte edilmiş cihazlara işaret ediyor ancak Samsung henüz ilk Galaxy Note 20 Ultra serisiyle ilgili yaygın sorunları kabul etmedi. Güney Kore’de yerel medyaya yapılan açıklamada, bir şirket yetkilisi küçük su yoğunlaşma etkilerinin kendi başına bir üretim kusurunun kanıtı olmadığını ve işlevselliği etkilememesi gerektiğini söyledi. Samsung şu anda şikayetleri inceliyor.

Seri üretilen hiçbir cihaz üretim sorunlarına karşı bağışık değildir ve neyse ki yukarıda bahsedilrn sorunların Samsung’un ülkesi dışında herhangi bir ilgi uyandırdığına dair hiçbir gösterge yok.

Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Note 20, bir süredir ön sipariş veren müşterilere gönderiliyor olsa da, serinin ilk resmi global sürümü 21 Ağustos’ta gönderilecek. İlk bildirimler, ön sipariş rakamlarının iyi olduğunu gösteriyor ve Samsung hala yeni piyasaya sürülen serinin hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyreğin ardından yıllık cihaz satışlarında önemli bir artış sağlayacağını düşünüyor.