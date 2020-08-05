Samsung Galaxy Note 20 Ultra Tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini Galaxy UNPACKED 2020 etkinliği kapsamında tanıttı. Gelen sızıntılar yerini resmi bilgilere bıraktı. Samsung Galaxy Note 20 Ultra özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri

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Galaxy Note 20 ailesinin en son üyesi olan Note 20 Ultra güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.9 inçlik Dinamik AMOLED ekrana sahip olan Note 20 Ultra, HDR 10+ teknolojisini desteklemekte. Cihazın ekranı Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Akıllı telefonda 120 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor.

Exynos 990 yonga setinden güç alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, grafik tarafında ise Mali-G77 MP11 GPU’dan destek almakta. Galaxy Note 20 serisinin tümünden bu işlemci ve GPU kullanılmakta.

Akıllı telefonda 12 GB RAM bulunmakta. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek sunulmakta. Bu seçeneklerin 256 GB ve 512 GB olduğu açıklandı. Cihaz 4.500 mAh bataryadan beslenmekte ve 45 Watt hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Note 20 Ultra'nın arka tarafına baktığımızda bizleri üç adet kamera sensörü karşılamakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 108 MP ana, 12 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı. Cihaz 5x optical zoom, 50x hybrid zoom yapabilmenin yanında 8K çözünürlükte video çekebiliyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ön kısmında bir adet 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü ile 4K çekim yapılabiliyor.

Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan akıllı telefonun Mistik Bronz, Mistik Siyah ve Mistik Beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç Süper AMOLED, Gorilla Glass 7, 120Hz

İşlemci: 7 nm Exynos 990

GPU: Mali-G77 MP11

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB, 512 GB

Batarya: 4.500 mAh, 45W kablolu hızlı şarj

Arka Kamera: 108 MP ana, 12 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Fiyatı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra yurt dışı fiyatı 1,266 euro olarak açıklandı.

Yeni modelin ülkemizdeki tavsiye edilen resmi satış fiyatı 12.999 TL olarak duyuruldu.

Sizler Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini nasıl buldunuz? Sizler Galaxy Note 20 Ultra Türkiye fiyatı nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!