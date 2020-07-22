Samsung Galaxy Note 20 Ultra Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un 5 Ağutos'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. 360 derece görüntünün ardından bu kez de Note 20 Ultra tüm özellikleri sızdırıldı. İşte Note 20 Ultra tüm özellikleri.

Note 20 Ultra Tüm Özellikleri Netleşti

GSM Arena'nın aktardığı habere göre Note 20 Ultra 6.9 inç 120Hz Dinamik AMOLED Infinity-O ekran ile gelecek. Cihaz Exynos 990 yonga setinden güç alacak ve 12GB RAM'e sahip olacak. 256 ve 512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak.

Note 20 Ultra'nın ön tarafında 10 MP kamera sensörü yer alacak. Arka tarafta ise 108MP ana, 12MP ultra geniş açı ve 12MP telefoto ünitelerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunacak. Birincil kamera 8K video kaydedecek ve çok yönlü lazer otofokus ile birlikte gelecek. Telefoto modülünde 5x optik zoom ve 50x Space Zoom sunan periskop tarzı bir lens olacak.

4.500 mAh bataryadan beslenecek olan Note 20 Ultra kutu içerisinden çıkan şarj adaptörü ile birlikte 30 dakikada %50 doluluğa ulaşacak. Akıllı telefonda 9ms gecikmeli S Pen olacak.

Sızdırılan Note 20 Ultra tüm özellikleri bu kadar. Samsung 5 Ağustos'ta cihazı tanıtacak. Note 20 Ultra tanıtıldıktan hemen sonra tüm resmi bilgiler sitemizde yer alacak. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.