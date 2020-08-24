Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7'de Yeşil Ekran Sorunu!

Bu yılın başlarında birçok Galaxy S20’nin ekranını etkileyen yeşil renk sorunu (green tint), Samsung’un yeni satışa çıkan Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7 serisiyle geri dönüş yapmış gibi görünüyor. Birkaç Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 Plus ve Galaxy Note 20 Ultra kullanıcısı aynı sorun ile karşı karşıya.

Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7'de Yeşil Ekran Sorunu

Samsung’un yeşil ekran sorunu (green tint) geçtiğimiz yılki amiral gemisi (üst seviye) model Galaxy S20’de de görülmüştü. Aynı sorun yeni cihazları da etkilemiş durumda. Kullanıcıların geri bildirimlerine göre, cihazların ekran parlaklığı mide bulantısı etkisi yapacak düzeye düşüyor ve sabit kalıyor. Bu sorun ülkemizde satılmayan Snapdragon işlemcili modellerde görülüyor. Galaxy S20 serisindeki ekran sorunu Exynos işlemcili modelleri etkilemişti. Dahası, sorun Galaxy Tab S7 baz modelinde de görülüyor. Bu nedenle sorunun temel nedeninin daha önce tahmin edildiği gibi Super AMOLED sürücüleriyle hiçbir ilgisi yok.

Samsung, Yeşil Ekran Sorununu Yaşatan Tek Firma Değil

Yurt dışında da oldukça yüksek fiyatlı bir akıllı telefon olan Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7 serisinde bu hatanın çıkması kabul edilemez ve umarız Galaxy S20’de olduğu gibi bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebilecek bir sorundur. Öte yandan yeşil ekran sorununu yaşatan tek firma değil. Google Pixel 4 serisi, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord ve hatta Apple iPhone 11’de de yeşil ekran sorunu (yazılım güncellemesiyle çözülmüştü) vardı.

Yazılım Güncellemesi ile Düzeltilebilir

Yeşil ekran, Galaxy Note 20 Ultra modelinde tek çıkan sorun değil. Geçtiğimiz günlerde Note 20 Ultra’ya ilk sahip olan kullanıcılardan yüzlercesi cihazlarında kamera boşluğu olduğunu iddia etmişti.