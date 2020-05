Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Note20 serisi ekran özellikleri sızdırıldı. Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus ekran özellikleri paylaşılırken, Note 20 Ultra modelinin olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Sızıntılar doğru çıkarsa, bu sene Samsung’dan iki model göreceğiz.

Samsung Galaxy Note 20 serisi hakkkında haberler Ocak ayından beri çıkıyor. Galaxy Note20 tanıtım tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Note10 lansmanına göre söyleyecek olursak daha üç ay var. Galaxy Note 20 serisi ekranıyla ilgili ayrıntılar Twitter’da sızdırıldı. Sızıntının kaynağı Display Supply Chain Consultants (DSCC) kurucusu ve CEO’su Ross Young. Tweetleri Galaxy Note20 ve Galaxy Note20+ ekranlarına ilişkin önemli detayları ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ekran Özellikleri

Ross’a göre, Galaxy Note 20, selefinden daha büyük bir ekrana sahip olacak; Tam olarak 6.42 inç. Ekranı çözünürlüğü de daha yüksek (2345 x 1080) olacak. En boy oranı 19.5:9 olacak. Ekran, 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Düşük Sıcaklık Polikristalin Oksit (LTPO) ekran düşük güç kullanacak.

Note 20 Display Leak:

Note 20 will grow from 6.3" on the 10 to 6.42" on the Note 20. Resolution will increase slightly to 2345 x 1084, 404 PPI, 19.5:9 aspect ratio. 120Hz with LTPO, variable refresh, so lower power with 120Hz, great for always on mode. #GalaxyNote20 — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Samsung Galaxy Note 20 Plus Ekran Özellikleri

Galaxy Note 20 Plus, biraz daha büyük bir ekrana (6.87 inç) sahip olacak. Ekran çözünürlüğü 3096 x 1444, piksel yoğunluğu 497, en boy oranı 19.3:9 olacak. Galaxy Note 20+, standart model gibi 120Hz yenileme hızı ve LTPO panele sahip olacak.

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Gelmeyebilir!

Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S20 Ultra, son ultra model olabilir. Ross’a göre Samsung bu sene ultra modeline yer vermeyecek. Galaxy Note Ultra modeli yerine Galaxy Fold 2 gelebilir. Daha önceki sızıntılar, Galaxy Fold 2’nin yeni S-Pen ile geleceğini söylemişti, bu nedenle Galaxy Note 20 Ultra’nın olmaması mantıklı. Kalemi olan daha büyük Galaxy Note isteyen kulllanıcılar -kesinlikle çok pahalı olacak- Fold 2’ye yönelecek.