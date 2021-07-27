Samsung Doğruladı: Galaxy Note 21 Satışa Sunulmayacak!

Son dönemlerdeki sızıntılar, Galaxy Note serisinin belirsizliğine yönelik çeşitli endişeleri ve iddiaları ortaya koymuştu. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Note 21 modelleri bu sene satışa sunulacak modeller arasında yer almayacak. Peki şirketin en popüler serilerinden birisi sona mı eriyor?

Samsung Galaxy Note 21 Çıkmayacak mı?

Samsung, bu yılın mart ayında yaptığı açıklamalar sırasında Galaxy Note serisini atlayabileceğini ima eden çeşitli açıklamalar yapmıştı. Nitekim popüler kaynaklar ve sızıntılar da serinin sona erme ihtimali üzerinde oldukça sıkı bir şekilde duruyordu.

İlk dönemlerde bu durumun çip krizinden dolayı mümkün olabileceği düşünüldü ancak Galaxy S21 Ultra modelindeki S Pen desteği, işlerin pek de bu doğrultuda ilerlemeyebileceği konusunda yeni soru işaretleri yaratmıştı. Nitekim şirket, merak edilen detayların en azından bir kısmına ışık tuttu:

"Bu sefer yeni bir Galaxy Note modeli çıkarmak yerine, Note serisinin sevilen özelliklerini daha fazla Samsung cihaza getireceğiz. Bu arada, neler olacağını görmek için takvimlerinizi işaretleyin ve 11 Ağustos tarihindeki Unpacked etkinliğimize katılın."

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Samsung, bu sene yeni bir Galaxy Note modeli ile karşılaşmayacağımızı söylemiş oldu. Peki ama önümüzdeki sene durum ne olacak? Yani bir anlamda Galaxy Note serisi sona ermiş olabilir mi? Ne yazık ki açıklamalar buna yönelik herhangi bir bilgi içermiyor. Yine de 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Unpacked 2021 sırasında konu hakkında daha fazla açıklama duymayı bekleyebiliriz.

Ekim 2011 tarihinde Galaxy Note serisini başlatan Samsung, büyük ekrana ve kalem desteğine sahip modeller ile önemli bir kitleye hitap etmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz sene Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra modellerini tanıtan şirketin söz konusu seriye nasıl bir yaklaşım izleyeceği bilinmiyor.

Peki siz Galaxy Note serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu seri devam etmeli mi yoksa serinin sevilen özellikleri başka modellere mi aktarılmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.