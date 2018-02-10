Samsung Galaxy Note 5 ve Galaxy S6, Android Oreo Güncellemesi Alabilir

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 ve S8+ için Android Oreo güncellemesini veren Samsung'un şimdi de üç yıllık cihazlarına Android Oreo desteği sunabileceği ifade ediliyor. T-Mobile'ın web sitesinde ortaya çıkan görsellerde Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+ ve Note 5'in Android Oreo yazılım güncellemesini alacağı belirtiliyor.

Güncelleme konusunda iOS'a göre her zaman geride olan Android cihazları, Samsung'un üç yıllık telefonlarına güncelleme vermesiyle bu algıyı yıkacak gibi gözüküyor. Ünlü operatör şirketi T-Mobile tarafından onaylanan bu cihazların henüz tam olarak Android Oreo alabileceğini garanti edemeyiz. Çünkü Samsung cephesinden konu hakkında açıklama gelmiş değil. Ayrıca henüz Galaxy S7 ailesine güncelleme vermeyen Samsung'un daha eski nesile neden Android Oreo sağlayacağı da merak konusu olmuş durumda.

GSM şirketi, bu cihazlar hakkında sağladığı destek sayfasında "Sürüm 8.0 Oreo – T-Mobile ve aygıt üreticisi yeni bir yazılım güncellemesini desteklemeyi kabul etti.” ifadesine yer verdi. Yani bu açıklamaya göre Samsung, 2015'te çıkardığı telefonları güncellemeyi onaylamış durumda.

Android Oreo desteğini global olarak sağlayacağı ifade edilen Samsung tarafından açıklama gelmediğini tekrardan hatırlatayım. Ancak cihaz sahipleri şimdiden heyecanlanış durumda.