Samsung Galaxy Note 8 İlk Güncellemesini Alıyor

Yılın en iyi amiral gemisi telefonlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy Note 8, nihayet ilk güncellemesini alıyor. Samsung'un S8 serisine getirdiği Kasım güncellemesine ek olarak gelişmiş performans, hata düzeltmeleri ve daha güvenli Wi-Fi bağlantısı gibi önemli konulara düzeltmeler gelecek.

İlk olarak Çinli kullanıcılarda görülen güncelleme, Tayvan için de yayınlanmış durumda. Zamanla tüm dünya genelinde kullanıcılarla paylaşılacak olan ilk Note 8 güncellemesi 840MB boyutunda. İlk olarak Tayvanlı bir kullanıcının ekran görüntüsü yayınlamasıyla ortaya çıkan güncelleme; Takvim, Galeri, Ses Kaydedici, Hatırlatıcı uygulamalarında yeni bir güvenli Wi-Fi işlevi ve açıklanamayan bir Samsung DeX hatası için düzeltme getiriyor. Yani Note 8 için ilk olan bu güncelleme bir hayli kapsamlı olacak.

N950FXXU1BQK6 kod numarasına sahip olan bu güncelleme, pek çok kullanıcı tarafından geç gelen bir güncelleme olarak nitelendiriliyor. Google tarafından yayınlanan Android güncellemelerinin telefonlarına daha erken gelmesi gerektiğini savunan Samsung kullanıcıları, bu konuda Samsung'dan şikayetçi.

Güncellemeler Nasıl Kontrol Edilir?

Halihazırda güncelleme varsa telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Ancak bildirim olarak gelmiyor ve kontrol etmek istiyorsanız Ayarlar> Yazılım güncellemesi bölümüne giderek el ile kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.