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  4. Samsung Galaxy Note 8'in Görüntü Sabitleme Özelliğinde Rakibi Yok

Samsung Galaxy Note 8'in Görüntü Sabitleme Özelliğinde Rakibi Yok

Samsung Galaxy Note 8'in Görüntü Sabitleme Özelliğinde Rakibi Yok!
Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil
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Samsung Galaxy Note 8 şu anda piyasadaki en iyi akıllı telefondan biri olmasıyla dikkat çekiyor. Samsung'un fantastik 'Infinity' AMOLED ekranı, mükemmel pil ömrü ve bir akıllı telefonda görebileceğiniz en iyi özellikleri içerisinde barındıran Note 8, görüntü sabitleme konusunda da rüştünü ispatladı. iPhone X, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2 ile kıyaslanan telefonun bu alanda henüz rakibi yok!

Teknoloji dünyasının önemli kaynaklarından Engadget'tan Evan Rodgers'ın paylaştığı bir video bu durumu adeta kanıtlıyor. Bir metroda çeşitli akıllı telefonlarının karşılaştırmasını gösteren Rodgers, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy Note 8'in görüntü sabitleme özelliği konusundaki başarılarını takipçileriyle paylaştı. Sonuçlar ise amiral gemisi telefonlarına çok güvenenler için şaşırtıcı diyebiliriz:

Videoda görüldüğü üzere iPhone X, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2 telefonlarında görüntülerde kayma olurken, Galaxy Note 8 ile çekilen görüntüde hiçbir bozulma olmuyor. Hatta hiç hareket olmadığını da söyleyebiliriz. 

Evan Rodgers'ın benzer bir 4K karşılaştırması için:

Peki siz bu dört telefon arasından hangisini tercih edersiniz?

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