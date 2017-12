Samsung Galaxy Note 8'in Görüntü Sabitleme Özelliğinde Rakibi Yok!

Samsung Galaxy Note 8 şu anda piyasadaki en iyi akıllı telefondan biri olmasıyla dikkat çekiyor. Samsung'un fantastik 'Infinity' AMOLED ekranı, mükemmel pil ömrü ve bir akıllı telefonda görebileceğiniz en iyi özellikleri içerisinde barındıran Note 8, görüntü sabitleme konusunda da rüştünü ispatladı. iPhone X, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2 ile kıyaslanan telefonun bu alanda henüz rakibi yok!

Teknoloji dünyasının önemli kaynaklarından Engadget'tan Evan Rodgers'ın paylaştığı bir video bu durumu adeta kanıtlıyor. Bir metroda çeşitli akıllı telefonlarının karşılaştırmasını gösteren Rodgers, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy Note 8'in görüntü sabitleme özelliği konusundaki başarılarını takipçileriyle paylaştı. Sonuçlar ise amiral gemisi telefonlarına çok güvenenler için şaşırtıcı diyebiliriz:

so one thing I couldn't make space for in my camera piece is this little comparison here. The note 8 eats some kinds of vibrations for lunch pic.twitter.com/dhPt22aiOq