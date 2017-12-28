Samsung Galaxy Note 8'in Pilinde Sorun Olduğu Ortaya Çıktı

Yılın en çok konuşulan cihazlarından biri olan Galaxy Note 8'de pil sorunun olduğu ortaya atıldı. Serinin bir önceki modeli Note 7'de pil sorunu yüzünden büyük maddi kayıp yaşayan Samsung, oluşan bu sorunu doğruladı. ABD'li kullanıcılarda oluşan bu sorun, pil tamamen boşaldığında telefonun tekrar açılmamasına neden oluyor.

Geçtiğimiz yılki Note 7 faciasıyla marka değerini bir hayli düşüren ve piyasadaki Note 7'leri toplatan Samsung, 2017 yılına Galaxy Note 8 ile bomba gibi bir giriş yapmıştı. Uzun süredir cihaza toz kondurmayan kullanıcılar, yıl biterken Note 8'de pil sorununun olduğunu belirtti. Galaxy Note 8'in pili tamamen boşaldığında tekrar doldurmak isteyen kullanıcılar büyük bir hüsranla karşılaştılar. Cihazın pilinin tamamen boşalmasından sonra tekrar şarj olmadığını ve bu sebepten dolayı açılmadığını belirten ABD'li cihaz sahiplerinin tedirgin olması üzerine Samsung bu durumun bir sorun olduğunu kabul etti ve Note 8 sahiplerinin endişelenmemesini istedi.

ABD üzerinde Snapdragon yonga setli Note 8'ler yer alıyor ve şu an bu sıkıntı sadece ABD'de ortaya çıktı. Yani bunun bir batarya sorunu olması dışında yonga setine bağlı bir durum olduğu da ifade ediliyor. Henüz konu hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Samsung, tekrardan Note 7 faciası yaşamak istemiyor.

Bu durum daha da büyür ve daha çok kullanıcı bu sorunla karşı karşıya kalırsa Samsung'un bu sefer karizmasını düzeltmesi zor olabilir. Çünkü hatırlarsınız ki Samsung'un yöneticileri Note 7'nin pil sorunu için diz çökerek kullanıcılardan özür dilemişti. Kısacası bu facia Note 8'e de bulaşacak mı, yoksa sadece ufak bir hata olarak kalacak mı, zamanla göreceğiz.