  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Samsung Galaxy Note 8, Türkiye'de Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Samsung Galaxy Note 8, Türkiye'de Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Samsung Galaxy Note 8
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Mobil
YORUM YAZ

Tüm dünyada Samsung Galaxy Note 8 "en iyi akıllı telefon" olarak değerlendirilirken, Türkiye'de de ön siparişe sunulan Galaxy Note 8'in daha satışa çıkmadan yoğun ilgiye maruz kaldığı ifade edildi.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yeni ürünle ilgili olarak ön sipariş döneminde Galaxy Note 8'lerin rekor kırdığını söyledi.

Hürriyet gazetesine bir röportaj veren Yeğen, yeni ürünlerin diğer telefonlara kıyasla 10 kat daha fazla sipariş aldığını ifade etti.

Tansu Yeğen, Türkiye'de genel olarak Galaxy Note serisine ilginin büyük olduğunu söylerken, dünya genelinde Galaxy Note serisi cihazların en çok ABD'de sattığını, ancak Türkiye'nin de bu listede 4'üncü sırada olduğunu hatırlattı.

Tansu Yeğen Galaxy Note 8 serisini dışarıdan almanın fiyat bazında çok bir esprisi olmadığını ifade ederek; "Zira tüketiciye olan maliyeti pek değişmiyor; yani sanıldığı gibi ucuza gelmiyor!" diye konuştu.

Kullanıcıların özellikle İstanbul İstinye Park AVM'sinde kurulan Galaxy Note 8 tanıtım standında ürüne yoğun ilgi gösterdiklerini de aktaran Yeğen, söz konusu bu standın, Los Angeles, Madrid, Tokyo ve Dubai‘de var olan benzer teşhir noktalarının ardından İstanbul’da da 28 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini söyledi.

Durum böyleyken, hemen Tamindir sayfalarında rekorlar kıran Samsung Galaxy S8'in tanımınıda hatırlayalım.

Samsung Galaxy Note 8, S8 ve S8+ Karşılaştırması MOBİL Samsung Galaxy Note 8, S8 ve S8+ Karşılaştırması

Galaxy Note 8 mi? Yoksa iPhone 8 Plus mı Daha Dayanıklı? MOBİL Galaxy Note 8 mi? Yoksa iPhone 8 Plus mı Daha Dayanıklı?

ETİKETLER: samsung galaxy note 8 galaxy note 8 galaxy note 8 çıkış tarihi galaxy note 8 ön sipariş

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite silinen veya kaybolan fotoğraf, dosya, bölüm ve çok daha fazlasını kurtarabileceğiniz yararlı bir yazılımdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR