Samsung Galaxy Note 8, Türkiye'de Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Tüm dünyada Samsung Galaxy Note 8 "en iyi akıllı telefon" olarak değerlendirilirken, Türkiye'de de ön siparişe sunulan Galaxy Note 8'in daha satışa çıkmadan yoğun ilgiye maruz kaldığı ifade edildi.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yeni ürünle ilgili olarak ön sipariş döneminde Galaxy Note 8'lerin rekor kırdığını söyledi.

Hürriyet gazetesine bir röportaj veren Yeğen, yeni ürünlerin diğer telefonlara kıyasla 10 kat daha fazla sipariş aldığını ifade etti.

Tansu Yeğen, Türkiye'de genel olarak Galaxy Note serisine ilginin büyük olduğunu söylerken, dünya genelinde Galaxy Note serisi cihazların en çok ABD'de sattığını, ancak Türkiye'nin de bu listede 4'üncü sırada olduğunu hatırlattı.

Tansu Yeğen Galaxy Note 8 serisini dışarıdan almanın fiyat bazında çok bir esprisi olmadığını ifade ederek; "Zira tüketiciye olan maliyeti pek değişmiyor; yani sanıldığı gibi ucuza gelmiyor!" diye konuştu.

Kullanıcıların özellikle İstanbul İstinye Park AVM'sinde kurulan Galaxy Note 8 tanıtım standında ürüne yoğun ilgi gösterdiklerini de aktaran Yeğen, söz konusu bu standın, Los Angeles, Madrid, Tokyo ve Dubai‘de var olan benzer teşhir noktalarının ardından İstanbul’da da 28 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini söyledi.

Durum böyleyken, hemen Tamindir sayfalarında rekorlar kıran Samsung Galaxy S8'in tanımınıda hatırlayalım.