Samsung Galaxy Note 9, 56 Farklı Ülkede Satışa Çıktı

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u New York’taki bir etkinlikte 9 Ağustos’ta resmi olarak tanıtmıştı ancak telefonu satın almak için bir süre daha beklemek gerekiyordu. Nihayet beklenen haber geldi ve bugünden itibaren 56 farklı ülkede Galaxy Note 9 satışlarının başladığı açıklandı.

Samsung, daha önceki modellerine kıyasla Galaxy Note 9’un satışlarını çok daha erken başlattı. Şirket muhtemelen Galaxy S9 ve Galaxy S9+ satışlarındaki durgunluğu, Galaxy Note 9 satışlarıyla birlikte bir an önce telafi etmek istiyor.

Galaxy Note 9 bugünden itibaren, ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Tüm Avrupa ve Güneydoğu Asya’da satışa çıkmış durumda. Telefon, önümüzdeki haftalarda başka pazarlarda da satışa çıkmasıyla birlikte, dünya genelinde 130’dan fazla ülkede satın alınabilir olacak.

An itibarıyla Samsung’un piyasadaki en pahalı telefonu konumundaki Galaxy Note 9’un, 128 GB dahili hafızalı versiyonu çoğu ülkede 999 dolar (6.500 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy Note 9’un 512 GB dahili hafızaya sahip versiyonu ise 1200 dolar’dan (7500 TL) satılıyor. Galaxy Note 9’un 512 GB hafızalı versiyonunu satın alanlar, 512 GB’lık microSD kart eklentisiyle telefonlarının toplam hafızasını 1 TB’a kadar yükseltebiliyor.

Bluetooth özellikli ve uzaktan kontrol fonksiyonlarına sahip S Pen, tüm gün batarya ömrü, etkileyici Galaxy S9+ kamera özelliklerinin aynısına sahip kameraları ve 6.4 inç Super AMOLED Infinity display özel ekranıyla Samsung’un en etkileyici telefonu konumundaki Galaxy Note 9’u daha yakından görmek isterseniz, Samsung Galaxy Note 9 İnceleme ve Samsung Galaxy Note 9 Kutu Açılışı incelemelerimize göz atabilirsiniz.