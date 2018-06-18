Samsung Galaxy Note 9'da 512 GB Depolama Alanı Bulunacak

Koreli şirket Samsung'un en güncel amiral gemisi olacağı ifade edilen Samsung Galaxy Note 9 hakkında büyük bir bilgi sızdırıldı. Daha önce yapılmamış bir hamleyi gerçekleştireceği düşünülen Samsung'un Note 9 ile birlikte 512 GB dahili depolama seçeneği sunabileceği iddia ediliyor.

Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek bir lansman ile kullanıcılarla buluşacak olan Galaxy Note 9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Samsung News tarafından sızdırılan bilgiye göre 512GB depolama alanı seçeneğine yer verecek olan Note 9, böylelikle kullanıcıların isteklerini yerine getirmiş olacak. Ancak şimdiye kadar bu stratejiyi kimse uygulamadığı için Samsung'un tedbirli olması gerekiyor.

Koreli şirketin en büyük rakibi olan Apple da, iPhone cihazlarında bulunan depolama miktarını artırıyor ancak aynı zamanda bulut depolama üzerine de yatırımlar yapıyor. Yani kullanıcılarını yerel depolamaya ek olarak iCloud'a yönlendiren Apple'ın, rakibinden gelen 512 GB'lık hamlesine karşılık ne yapacağı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy Note 9 Ağustos Ayında Tanıtılacak

Daha önceki sızıntılar çerçevesinde Ağustos ayında geleceği belli olan Note 9'un microSD kart desteğine de yer verebileceği söyleniyor. Çünkü amiral gemisi cihazlarında ek depolamaya izin veren Samsung, bu konuda kullanıcılarını kısıtlamayacaktır diye düşünülüyor.

Son olarak Samsung'un 512 GB'lık modelini yalnızca belirli ülkelerde satabileceği dile getiriliyor. İlk olarak Kore ve Çin gibi pazarlara sunulacağı ifade edilen bu modelin, zaman içerisinde global pazarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.