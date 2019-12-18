Samsung Galaxy Note 9 için Hataları Yok Eden Güncelleme!

Samsung tarafından Galaxy Note 9 için yayınlanan yeni güncelleme bazı önemli düzeltmeleri beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy Note 9 Hataları için Güncelleme

Galaxy Note 9 için yayınlanan bu güncelleme temel olarak herhangi bir yenilik sunmuyor. Android 10 Beta programındaki kullanıcılar için sunulan güncellemenin ağırlıklı olarak hata düzeltmesi odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda bu durumun pek de şaşırtıcı olmadığı malum.

Tüm bunlara karşın yaklaşık olarak 395 MB boyutundaki bir güncellemenin yalnızca hatalara odaklanması dikkat çekici bir durum. Yalnızca hata odaklı bir güncelleme için biraz fazla büyük bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz.

N960FXXU4ZSL7 versiyon numarasına sahip olan güncellemenin Hindistan için yayınlandığını ve kademeli şekilde dağıtılacağını belirtelim. Bu açıdan baktığımızda başlangıçta İngiltere ve Güney Kore için dağıtımının başlayacağını da söyleyebiliriz. Kararlı sürüme gelince Samsung Galaxy Note 9 önümüzdeki ay itibarıyla kararlı Android 10 güncellemesini almaya başlayacak.