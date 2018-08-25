Samsung Galaxy Note 9 Nasıl Üretiliyor?

Samsung’un geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtarak satışa sunduğu amiral gemisi modeli Galaxy Note 9, bu sefer de üretim videosu ile karşımıza çıktı. Bu 44 saniyelik kısa videoda, Note 9’un son teknoloji ile gerçekleşen üretim sürecinin bir kısmını görebiliyoruz. Bu üretim sürecinde hata payının minimumda tutulması için insandan ziyade robotlara yer veriliyor. Yani Samsung fabrikasında otomasyon miktarının çok üst düzeyde olduğunu görüyoruz.

Galaxy Note 9’un özelliklerini hatırlayacak olursak da bazı ülkelerde Exynos 9810, bazı ülkelerde ise Snapdragon 845 işlemcisine sahip olduğunu biliyoruz. RAM miktarı da 6 GB / 8 GB şeklindeyken, depolama miktarı ise 128 GB / 512 GB şeklinde. Note 9’un kamera düzeni ise Galaxy S9+ ile çok benzer özelliklere sahip. Çünkü Note 9’da da çift lensli 12 megapiksellik bir arka kamera bulunuyor. Ön kısımda ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir F1.7 diyagramlı kamera yer alıyor. Son olarak ise Galaxy Note 9’un 128 GB hafıza ve 6 GB RAM’li versiyonunun ülkemizde 6.499TL’den, 512 GB hafıza ve 8 GB RAM’li versiyonunun ise 7.499 TL’den satıldığını da belirtmiş olalım.