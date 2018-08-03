Samsung Galaxy Note 9 Özellikleri İlk Kez Göründü

Samsung Galaxy Note 9 için üst üste sızıntı haberler gelmeye devam ediyor. Gün içinde sızıntı görsel ve videolarla karşımıza çıkan telefonun bu kez de kutusunun ortaya çıkmasıyla Samsung Galaxy Note 9 özellikleri ilk kez görüldü.

Rusya’da ya da Rusça konuşan bir ülkede çekildiği açıkça belli olan görselde, Samsung Galaxy Note 9 modelinin kutusu ve kutusunun üzerinde yer alan özellikler listesi net şekilde görüldü. Telefonun 128GB depolama alanı kullanması ilk dikkat çeken detaylardan bir tanesi olurken, 128GB’lık modelle birlikte Samsung’un 64GB’a veda ettiği konuşulmaya başlandı.

Galaxy Note 9’un ekranını kullanıcılar tarafından çok beğenilirken, ekranın 6.4 inç büyüklüğündeki ekranın QHD+ teknolojisiyle donanmış sAMOLED kullanacağı ve 18,5:9 uzunluk oranı tercih edeceği, kutuyla birlikte ortaya çıkmış oldu. Kutuda yeni S Pen’in uzaktan kontrol özelliğinin olduğu direkt olarak belirtilirken, parmak izi okuyucunun arka tarafta yer aldığı söylendi. IP-68 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı dayanıklı olan telefonun, Samsung Pay desteği vereceği de verilen bilgiler arasındaydı. Samsung Galaxy Note 9 özellikleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri

Ekran: 6,4 inç, QHD+ sAMOLED

Arka Kamera: 12MP (F1.5/2.4) + 12MP (F2.4), 960 kare saniye yavaş çekim

Ön Kamera: 8MP

Depolama alanı: 128GB

RAM: 6GB

Batarya: 4,000mAh

SD kart desteği: 512GB’a kadar